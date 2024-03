Aktuell Land

Schwerverletzte bei Hausbrand aus Wohnung gerettet

Eine schwer verletzte Frau ist bei einem Brand in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) aus dem Obergeschoss eines Hauses gerettet worden. Zeugen hatten am Mittwochmorgen den Rauch bemerkt und den Notruf gewählt, wie die Polizei berichtete. In ihrer verrauchten Wohnung wurde die 66-Jährige daraufhin gefunden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war zunächst unklar. Der Schaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.