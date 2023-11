Bitte aktivieren Sie Javascript

Das Spezialfahrzeug mit dem Windflügel war in der vergangenen Woche an einer Steigung nicht mehr weitergekommen. Der Versorger Badenova Wärmeplus baut auf dem Kallenwald ein Windrad mit rund 230 Metern Höhe. Die Anlage soll Anfang kommenden Jahres in Betrieb gehen. Sie wird laut Badenova rund neun Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugen, was in etwa dem Bedarf von 6000 Menschen entspricht.

