Schwelbrand in Bäckerei stoppt Produktion

Die Brotproduktion einer Großbäckerei für Bayern und Baden-Württemberg ist wegen eines Schwelbrandes in einem Münchner Gebäude eingeschränkt. Der Brand sei am Mittwochabend aus bislang ungeklärten Gründen ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Rund acht Stunden waren die Einsatzkräfte beschäftigt - insbesondere mit der aufwendigen Suche nach der Brandquelle - ein Holzbalken an einer Decke.

Nur ein Teil der Produktpalette konnte angeboten werden, wie die Hofpfisterei mitteilte. Am Freitag dürfte es wieder Brote geben - aber in reduzierter Auswahl. Einige Sorten fallen vorerst aus dem Sortiment, darunter das Pfister Öko-Rustikal und die Pfister Öko-Sonne. Einzelne Sorten könnten zudem optisch anders aussehen. In München wird den Angaben zufolge für alle Filialen in Bayern und Baden-Württemberg gebacken.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Eine Einschätzung zum Schaden konnte die Polizei bislang nicht geben. Brandfahnder ermitteln nun. Die betroffene Deckenkonstruktion musste nach Untersuchungen eines Statikers gesichert werden.