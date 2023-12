Aktuell Land

Schweizer Offensivtalent Leela Egli wechselt zum SC Freiburg

Die jüngste in der Champions League eingesetzte Fußballerin wechselt zum SC Freiburg in die Bundesliga. Die gerade erst 17 Jahre alt gewordene Schweizer Nationalstürmerin Leela Egli kommt in diesem Winter vom FC Zürich zur Freiburger Mannschaft von Trainerin Theresa Merk, wie der Sport-Club am Donnerstag mitteilte. Als 15-Jährige gab Egli 2022 ihr Debüt in der Champions League. Im vergangenen September wurde sie erstmals für die Schweizer Nationalmannschaft nominiert.