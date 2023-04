Aktuell Land

Schweizer Grenze: Chemiebranche kämpft um Personal

Im Ringen um Fachkräfte macht der deutschen Pharma- und Chemieindustrie insbesondere an der Grenze zur Schweiz die Konkurrenz aus der Eidgenossenschaft zu schaffen. »Der Wettbewerb um Talente wird immer größer«, sagte Christjan Knudsen vom Arbeitgeberverband Chemie Baden-Württemberg. Das liegt zum einen an höheren Gehältern, wie eine Umfrage der Deutsche Presse-Agentur in der Branche ergab. Zum anderen verschärfen Fachkräftemangel, eine niedrige Arbeitslosenquote und Wohnungsmangel die Lage.