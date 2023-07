Aktuell Land

Schweizer Alpen: Mehrere Zentimeter Neuschnee

Während in Südeuropa gegen Hitze und Brände gekämpft wird, hat es in den Schweizer Alpen einen Wintereinbruch gegeben. In einigen Regionen seien am Mittwochmorgen mehrere Zentimeter Neuschnee gefallen, berichteten Wetterdienste.