Aktuell Land

Schweiz: In vier Tagen sechs Bergsteiger tödlich verunglückt

In der Schweiz sind innerhalb von vier Tagen sechs Bergsteiger bei verschiedenen Unglücken ums Leben gekommen. Am Dienstag stürzten zwei Schweizer am Lagginghorn oberhalb von Saas-Grund in den Tod, wie die Kantonspolizei am Mittwoch berichtete. Ein 37-jähriger Mann und eine 33-jährige Frau seien auf einer Höhe von 3960 Metern aus zunächst ungeklärten Gründen gefallen und 200 Meter abgestürzt.