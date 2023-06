Aktuell Land

Schweinebestand sinkt weiter: Viele Betriebe geben auf

Der Rückgang des Schweinebestandes im Südwesten hält an. Im Mai gab es in Baden-Württemberg 1,27 Millionen Tiere, wie aus vorläufigen Zahlen des Statistischen Landesamtes vom Donnerstag hervorgeht. Im Vergleich zum Mai des Vorjahres sei das ein Minus von rund 82.000 Schweine oder sechs Prozent. Das ist laut den Statistikern der zweitniedrigste Stand in der Landesgeschichte. Nur im Jahr 1954 gab es mit 1,15 Millionen Tieren noch weniger Sauen, Eber und Ferkel. Da die Daten damals aber noch anders erhoben worden seien, seien die Zahlen nicht ganz vergleichbar, sagte eine Sprecherin.