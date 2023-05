Aktuell Land

Schweikardt bleibt Trainer des Bundesligisten TVB Stuttgart

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart vertraut auch in der Zukunft auf Trainer Michael Schweikardt. Der 40-Jährige, der im vergangenen September zunächst Interimscoach geworden war, unterschrieb einen neuen Zweijahresvertrag bis zum Sommer 2025, wie der Club am Freitag mitteilte. Als Nachfolger von Roi Sánchez hatte Schweikardt die Mannschaft auf dem letzten Tabellenplatz übernommen. Mittlerweile hat sich der TVB von den Abstiegsrängen distanziert und überraschte am vergangenen Mittwoch mit einem Sieg gegen die Füchse Berlin.