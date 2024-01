Schwegler vertraut derzeitigem Kader bei der TSG Hoffenheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

Trainer Pellegrino Matarazzo darf bei der TSG 1899 Hoffenheim für die zweite Saisonhälfte nicht auf Verstärkungen hoffen. »Wir haben einen breiten Kader. Wir vertrauen in erster Linie der Mannschaft, die da ist«, sagte Pirmin Schwegler, der Leiter Lizenzfußball beim badischen Fußball-Bundesligisten, am Dienstagabend nach dem Trainingsauftakt der Kraichgauer auf die Frage nach möglichen Transfers.

Auch ein zusätzliches Backup für Rechtsverteidiger Pavel Kaderabek ist nach Angaben des Ex-Profis kein Thema. »Wir haben noch viele andere Jungs, die da spielen können«, sagte der 36-Jährige. Die Hoffenheimer, die auf ein Trainingslager verzichten und sich in Zuzenhausen auf den Liga-Auftakt am 12. Januar beim FC Bayern München vorbereiten, gehen mit einem Kader von 30 Spielern die restlichen 18 Spiele an. Zudem trainiert U17-Weltmeister Max Moerstedt beim Tabellensiebten mit. Weiter fehlen die Dauerverletzten Dennis Geiger und Mergim Berisha.

