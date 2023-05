Schwedens Königin erhält Heidelbergs höchste Auszeichnung

Bitte aktivieren Sie Javascript

Königin Silvia von Schweden (79) soll am Freitag (16.00 Uhr) die Ehrenbürgerwürde der Stadt Heidelberg erhalten. Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) wird der gebürtigen Heidelbergerin für ihre »vielfältigen Verdienste« die höchste Auszeichnung der Kommune verleihen, wie die Stadt mitteilte. Die Königin setze sich seit Jahrzehnten für ihre Mitmenschen ein, hieß es zur Begründung. Bei laut Deutschem Wetterdienst überwiegend sonnigem Wetter können Schaulustige Schwedens Königin zuwinken.

Mit der von ihr gegründeten World Childhood Foundation, unter deren Schirmherrschaft die Childhood-Häuser stehen, trete sie mit außergewöhnlichem Einsatz und viel Herz für Kinder ein - in Deutschland, Schweden und weltweit. »Damit ist Königin Silvia von Schweden eine herausragende internationale Botschafterin ihrer Heimatstadt Heidelberg«, so die Kommune.

Die Childhood-Häuser sind Anlaufstellen für missbrauchte Kinder, in denen sie medizinisch untersucht, psychologisch betreut oder in geschützter Atmosphäre per Video vernommen werden. Dadurch wird ihnen der Gang zu verschiedenen Behörden und die mehrfache Schilderung ihrer Qualen erspart. Eine solche Institution hat die dreifache Mutter 2019 auch in Heidelberg eröffnet.

Nur geladene Gäste können am Festakt im Heidelberger Rathaus teilnehmen, doch für Interessierte richtet die Stadt am Freitag auch eine Liveübertragung auf Youtube ein. Auch am Samstag will die Königin noch in Heidelberg bleiben, hieß es. Weitere Programmpunkte ihres Besuches seien geplant.

