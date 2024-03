Aktuell Land

Schwarzwaldhof brennt ab: Hunderttausend Euro Schaden

Bei einem Brand in einem Schwarzwaldhof im Kreis Ortenau ist ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Die Bewohner konnten sich und die meisten Tiere noch in Sicherheit bringen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Wie es zu dem Feuer am frühen Freitagmorgen in Haslach-Bollenbach kam, war zunächst unklar.