Aktuell Land

Schwarzwald-Touristen im Umgang mit Natur sensibilisieren

Sommerzeit ist Wanderzeit, auch im Schwarzwald ist viel los. An manch einer Hütte hängen Zettel, die Menschen dazu aufrufen, ihre Notdurft nicht in unmittelbar Nähe zu verrichten oder ihren Müll mitzunehmen. Lassen sich Tourismus und Naturschutz in Einklang bringen?