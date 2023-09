Aktuell Land

Schwarzarbeit: Zoll kontrolliert Sicherheitsbranche

Bei einer bundesweiten Schwerpunktprüfung hat der Zoll in Baden-Württemberg zahlreiche Unternehmen in der Wach- und Sicherheitsbranche kontrolliert. Wie die Behörden am Montag mitteilten, ging es bei den Kontrollen am vergangenen Freitag und Samstag um Schwarzarbeit und illegale Beschäftigungsverhältnisse.