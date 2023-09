Aktuell Land

Schwarz-Rot-Gold - Flaggendebatte im Landtag in Stuttgart

Mit schwarz-rot-goldenen Krawatten hat die AfD-Fraktion das Thema ihrer Debatte öffentlichkeitswirksam unterstreichen wollen: Sie versuchte am Mittwoch mit einem Antrag durchzusetzen, dass alle öffentliche Gebäude Baden-Württembergs auch mit der Bundesflagge beflaggt werden. Der Abgeordnete Miguel Klauß behauptete im Plenum in Stuttgart, dass die Nationalflagge von »linken Deutschlandhassern« abgeschafft werden solle. Auch Schulen und Universitäten sollten dem Antrag zufolge in Deutschlandfarben beflaggt werden.