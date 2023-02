Aktuell Land

Schwartz: Kompakte Defensive »ist unser Schlüssel«

Trainer Alois Schwartz vom Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen fordert von seiner Mannschaft mehr Wachsamkeit bei Standardsituationen. »Wir müssen noch konzentrierter sein, denn so oft darf uns das nicht mehr passieren«, sagte der Coach am Freitag. In der Liga kassierte der SVS in der Rückrunde bereits zwei Gegentore nach ruhenden Bällen und auch beim Aus im Achtelfinale des DFB-Pokals (0:2) am vergangenen Dienstag jubelte der SC Freiburg nach einem Freistoß. »Jeder muss sich da auch ein Stück weit selbst wachrütteln«, sagte Schwartz.