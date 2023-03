Aktuell Land

Schwangere ohne Führerschein fährt Auto unter Drogeneinfluss

Eine schwangere Frau ist in Kißlegg (Kreis Ravensburg) unter dem Einfluss von Drogen Auto gefahren. Zudem habe die 20-Jährige keinen Führerschein besessen, teilte ein Polizeisprecher mit. Aufgefallen war die Frau am Freitag, als sie ihren 22-jährigen Partner mit dem Auto auf einer Dienstelle der Verkehrspolizei abholen wollte. Den Beamten kam das Verhalten der Schwangeren auffällig vor. Ein Drogenschnelltest, der auf das in Cannabis enthaltene THC ansprang, bestätigte den Verdacht. Die Frau musste zur Blutabgabe ins Krankenhaus.