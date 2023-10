Schwäbisch Gmünd wird Etappenort der Deutschland Tour 2024

Bitte aktivieren Sie Javascript

Schwäbisch Gmünd wird im kommenden Jahr Etappenort der Deutschland Tour. Das Ziel der zweiten Etappe und der Start der dritten Etappe des Radsport-Events werden in der Stadt östlich von Stuttgart sein, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Am 23. August 2024 werden deutsche und internationale Profis beim zweiten Teilstück durch den Ostalbkreis Schwäbisch Gmünd ansteuern. Einen Tag später müssen die Fahrer eine Strecke zwischen der Stadt aus dem Ostalbkreis nach Villingen-Schwenningen bewältigen.

Die Deutschland Tour startet am 21. August und findet damit knapp drei Wochen nach den olympischen Straßenrennen von Paris statt. Fünf Etappen stehen auf dem Programm. In diesem Jahr gewann der Belgier Ilan Van Wilder die Rundfahrt.

