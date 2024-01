Aktuell Land

Schwäbisch-alemannische Fastnacht begonnen

Narren im Südwesten haben am Dreikönigstag die »fünfte Jahreszeit« eingeläutet. Die Fastnacht ging am Samstag bei vielen Zünften los mit dem traditionellen »Einschnellen« - dabei schwingen Narren die für die schwäbisch-alemannische Fastnacht charakteristischen Peitschen und Karbatschen hin und her. Rund fünf Wochen lang dauert die Fastnacht in diesem Jahr.