Aktuell Land

Schussserie in der Region Stuttgart: 21-Jähriger verurteilt

Im Zusammenhang mit einer Schussserie in der Region Stuttgart ist am Dienstag ein Mann vor dem Amtsgericht Stuttgart zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Der 21-Jährige musste sich vor Gericht verantworten, weil er im März verbotenerweise mit einer geladenen Maschinenpistole in der Stuttgarter Innenstadt unterwegs gewesen sein soll, wie ein Sprecher des Gerichts mitteilte. In der Verhandlung habe sich der Mann geständig gezeigt. Laut »SWR« gibt es keine Hinweise darauf, dass die Waffe im Rahmen der Schussserie abgefeuert wurde.