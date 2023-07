Aktuell Land

Schussähnliche Geräusche in Pforzheim: Polizei sucht Zeugen

Von lauten, schussähnlichen Geräuschen sind Anwohner in der Pforzheimer Südstadt mitten in der Nacht geweckt worden. Ein anrückender Streifenwagen der Polizei wurde von einem noch unbekannten Gegenstand getroffen, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Eine Personengruppe habe sich von dem Ort entfernt.