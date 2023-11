Schule wegen Reizgas kurzzeitig geräumt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Schule in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) ist am Dienstagmittag wegen Reizgas geräumt worden. Die Polizei vermutete kurz nach dem Einsatz, dass mehrere Schüler Pfefferspray oder Ähnliches in einer Schultoilette versprüht haben. 22 Schüler erlitten demnach leichte Atemwegsverletzungen, einer von ihnen wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Schule sei gegen 13 Uhr geräumt worden, kurz danach habe der Unterricht wieder stattfinden können, erklärte eine Polizeisprecherin. Mehrere Rettungskräfte und zwei Streifen seien im Einsatz gewesen.