Schule und Mercedes-Werk: Scholz erneut im Südwesten

In der vergangenen Woche war er in Südbaden, nun stattet Bundeskanzler Olaf Scholz Baden-Württemberg erneut einen Besuch ab: Der SPD-Politiker kommt am Montag nach Sindelfingen südlich von Stuttgart. Dort hat Scholz mehrere Termine: Um 10.00 Uhr wird er im beruflichen Schulzentrum »Gottlieb-Daimler-Schule 1« erwartet. Im Fokus des Besuchs steht die Europäische Union. Zunächst sollen Schülerinnen und Schüler dem Kanzler verschiedene EU-Projekte präsentieren, danach ist eine Podiumsdiskussion geplant, bei der auch rund 200 Schülerinnen und Schüler dem Kanzler Fragen stellen können.

Von der Schule fährt Scholz dann ins wenige hundert Meter entfernte Werk von Mercedes-Benz weiter. Dort soll der Kanzler gemeinsam mit Mercedes-Chef Ola Källenius an einer Betriebsversammlung teilnehmen. Auch Gespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und eine Besichtigung der Produktionshalle »Factory 56« sind geplant.

Am Nachmittag (16.00 Uhr) wird Scholz dann im Schwarzwald erwartet. In Glatten (Landkreis Freudenstadt) besucht der Kanzler das Vakuumtechnik-Unternehmen Schmalz. Auf dem Programm stehen eine Besichtigung der Produktion und Gespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Angemeldete Proteste gab es laut Polizei zunächst nicht. »Aufgrund der aktuellen politischen Lage ist nicht auszuschließen, dass es zu Spontan-Demonstrationen kommt«, sagte ein Polizeisprecher. Darauf sei man vorbereitet.