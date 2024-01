Aktuell Land

Schule trauert um getötete 18-Jährige: Gedenkfeier geplant

Nach dem gewaltsamen Tod einer Schülerin an einem Gymnasium in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) plant die Schule für diesen Freitag eine Trauerfeier für die 18-Jährige. Die Gedenkfeier in der St. Mauritius-Kirche werde unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, teilte der Sprecher der Schule, Dirk Metz, am Dienstag mit. Man bitte um Respekt und Verständnis, dass die Trauerfeier eine rein schulinterne Veranstaltung sein werde. »Zutritt zur Kirche erhalten ausschließlich Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeitende sowie Rettungs-, Polizei- und Hilfskräfte, die der Schule am vergangenen Donnerstag zur Seite gestanden haben.«