Schule mit Hakenkreuzen und Runen beschmiert

Unbekannte haben eine Schule in Backnang (Rems-Murr-Kreis) mit Hakenkreuzen und SS-Runen beschmiert. Zudem sollen die Täter Aufkleber mit rassistischen Parolen auf Türen, Mülleimer und Briefkästen geklebt haben, teilte die Polizei am Montag mit. Unter vier Aufklebern seien bei der Tat am Sonntag außerdem Rasierklingen versteckt worden. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach Zeugen.