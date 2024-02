Aktuell Land

Schulbus mit 50 Kindern an Bord fängt Feuer

Ein Schulbus hat am Donnerstag an einer Haltestelle in Rottweil Feuer gefangen. Alle 50 Kinder an Bord konnten den Bus unverletzt verlassen und in Sicherheit gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Die eingetroffene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die zwei Busfahrer hatten anfänglich versucht, das Feuer selbst zu löschen. Sie kamen aufgrund einer vermuteten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Höhe des Schadens am Bus blieb vorerst unklar. Der Brand wurde nach ersten Erkenntnissen durch einen technischen Defekt am Bus ausgelöst.