Aktuell Land

Schriftliches Abitur startet an Südwest-Schulen

Für Tausende Schüler und Schülerinnen starten am Mittwoch die Abiturprüfungen. Auftakt bildet das Fach Biologie an den allgemeinbildenden Schulen, wie das Kultusministerium am Montag in Stuttgart mitteilte. Dann folgt das Deutsch-Abitur sowohl an den beruflichen Gymnasien als auch den allgemeinbildenden Schulen. Insgesamt wollen in diesem Jahr 47.500 junge Leute ihr Abitur machen.