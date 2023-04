Aktuell Land

Schreinerei brennt ab: Rund drei Millionen Euro Schaden

Bei dem Brand einer Schreinerei in Simmozheim ist am Donnerstag ein Schaden von schätzungsweise etwa drei Millionen Euro entstanden. Verletzte habe es keine gegeben, teilten sowohl ein Sprecher der Feuerwehr als auch ein Sprecher der Polizei mit. Anwesende hätten sich selbst aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht.