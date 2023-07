Aktuell Land

Schreckschusspistole bei Autokorso: Verkehr behindert

Aus einem Hochzeitskorso heraus ist auf der Autobahn bei Stuttgart geschossen worden. Außerdem behinderte der aus 15 bis 20 Autos bestehende Korso am Samstagmittag den Verkehr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Autos starteten in Stuttgart-Hausen und fuhren auf der Autobahn 81 in Richtung Heilbronn, wo sie auf der rechten Fahrbahn den Verkehr auf Tempo 40 drosselten.