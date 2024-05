Aktuell Land

Schornsteinfeger fällt vom Dach und verletzt sich schwer

Ein Schornsteinfeger ist im Hohenlohekreis von einem Dach gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der 21-Jährige sei auf das Dach des Wohnhauses in Bretzfeld gestiegen, um den Kamin zu reinigen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei sei der junge Mann gestürzt, vom Dach gefallen und schließlich auf einem Balkon gelandet. Mit einer Drehleiter retteten Feuerwehrleute den schwer verletzten Mann von dem Balkon. Im Anschluss sei der Schornsteinfeger mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Warum der 21-Jährige am Mittwoch auf dem Dach stürzte, war zunächst unklar.