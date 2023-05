Aktuell Land

Schopper zur Schulpflicht: »Ziehen an einem Strang«

Kultusministerin Theresa Schopper hat offen auf Vorschläge der CDU Baden-Württemberg zur Behebung von Sprachproblemen bei Kindern reagiert. »Wir haben immer gesagt, auf den Anfang kommt es an. Ich freue mich, dass der Koalitionspartner das genauso sieht, wir ziehen da an einem Strang«, erklärte die Grünen-Politikerin am Dienstag. »Das kann die nächsten Schritte nur erleichtern.«