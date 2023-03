Aktuell Land

Schopper: Lehrer-Teilzeit ist »schon komfortabel«

Kultusministerin Theresa Schopper hat die Teilzeit-Regelungen für Lehrerinnen und Lehrer als komfortabel bezeichnet. Man werde zwar an der Teilzeit aus familiären Gründen nichts ändern, sagte die Grünen-Politikerin am Freitag bei einer landesweiten Tagung von Schulleitungen in Stuttgart. »Auch wenn ich finde, dass das schon komfortabel ist, sag' ich mal persönlich, dass man bis zum 18. Lebensjahr des Kindes da durchaus in der Teilzeit im unterhälftigen Bereich auch sein kann.« Das sei in der Lebensrealität vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht üblich. Der öffentliche Druck werde größer, betonte Schopper, auch in der persönlichen Rechtfertigung im Freundeskreis oder bei Elternabenden.