Scholz verteidigt Renteneintritt mit 67 »Danach ist gut«

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich energisch gegen eine Erhöhung des Renteneintrittsalters ausgesprochen. Das sei falsch und mache keinen Sinn, sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend bei einem Talkformat der »Heilbronner Stimme« in Heilbronn. Man habe das Renteneintrittsalter per Gesetz auf 67 festgelegt. »Danach, finde ich, ist auch mal gut«, sagte Scholz. Wer mit 17 die Schule verlasse und eine Lehre beginne, habe 50 Jahre Arbeit vor sich vor der Rente. »50 Jahre ist eine ganz schön lange Zeit.«