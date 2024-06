Scholz sagt Hochwasser-Betroffenen Solidarität zu

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Menschen in Deutschland müssten sich vermehrt auf Naturkatastrophen, besonders auf Hochwasser, einstellen, sagte Scholz, der gemeinsam mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in den am Vortag überfluteten Ort gereist war. »Das ist in diesem Jahr das vierte Mal, dass ich in ein konkretes Einsatzgebiet gehe«, sagte er und nannte das einen »Hinweis darauf, dass was los ist«. Die »Aufgabe, den Menschengemachten Klimawandel aufzuhalten«, dürfe nicht vernachlässigt werden. »Auch das ist eine Mahnung, die aus diesem Ereignis und dieser Katastrophe mitgenommen werden muss.«