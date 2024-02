Aktuell Land

Scholz über Rechtsextremismus: »Nicht gefallen lassen«

Für Rechtsextremismus gibt es aus Sicht von Bundeskanzler Olaf Scholz keine Rechtfertigung, auch wenn die eigene Lebenssituation vielleicht gerade angespannt ist. »Wir akzeptieren diese Haltung in unserem Land nicht«, sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Emmendingen.