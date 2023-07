»Schockanrufe« - Polizei rät: Neuer Eintrag im Telefonbuch

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Um seltener auf sogenannte Schockanrufe hereinzufallen, sollten vor allem ältere Menschen aus Sicht des Landeskriminalamts (LKA) ihre Einträge im Telefonbuch prüfen und gegebenenfalls ändern. »Trickbetrüger nutzen die Einträge, um gezielt Opfer für Telefonbetrugsstraftaten auszuwählen«, teilte das baden-württembergische LKA in Stuttgart mit. »Die Täter suchen in Telefonbüchern gezielt nach Einträgen mit «alt klingenden» Vornamen.« Das sei oft ein Hinweis darauf, dass die Einträge zu älteren Menschen gehörten.

Auch eine sehr kurze Telefonnummer könne ein Hinweis darauf sein, dass der Anschluss schon längere Zeit bestehe. »Betrüger rufen diese Nummern gezielt an«, warnte das LKA.

Vornamen in Telefonbüchern könne man einfach und schnell abkürzen lassen. So könne aus einer »Herta Schmidt« ein »H. Schmidt«-Eintrag werden. »Oder lassen Sie den Vornamen ganz weg«, rät das LKA. Auch die Anschrift müsse in einem Telefonbuch nicht unbedingt angegeben werden.

Bei »Schockanrufen« rechnen Betrüger skrupellos mit der Schockstarre erschütterter Opfer. Die Kriminellen - sogenannte Keiler - täuschen als angebliche Kinder, Enkel, vermeintliche Polizeibeamte oder Rechtsanwälte am Telefon eine Notlage oder gar die Lebensgefahr des Angehörigen vor und treiben ihre Opfer durch eine manipulative Gesprächsführung, den Aufbau eines Drohszenarios und durch Zeitdruck massiv in die Enge. Nach Angaben des Innenministeriums ist die Hälfte aller Opfer von »Schockanrufen« zwischen 80 und 90 Jahre alt, knapp zwei Drittel der Geschädigten sind weiblich.

Nur in wenigen Fällen lassen sich die Täter erwischen. Auch ist die Dunkelziffer enorm hoch, unter anderem, weil sich Opfer schämen. Zuletzt hatten Ermittler aus Baden-Württemberg und dem Ausland einen Erfolg vermeldet. Es war ihnen nach eigenen Angaben gelungen, eine Bande zu zerschlagen, die sich auf die zunehmend populärer werdende skrupellose Masche spezialisiert hat. Dabei wurden mehrer Anwesen durchsucht, der mutmaßliche Kopf der Bande konnte im Großraum London festgenommen werden. Er war bereits von den polnischen Strafverfolgungsbehörden gesucht worden.

Die Bande soll in mehr als 120 Fällen einen Gesamtschaden von rund fünf Millionen Euro allein in Deutschland verursacht haben. Die Ermittlungen waren aufgenommen worden, nachdem in einem Betrugsfall der Abholer festgenommen werden konnte. Er sollte das erbeutete Geld in Empfang nehmen. Im Visier hatte auch diese Gruppe vorwiegend ältere Menschen.

