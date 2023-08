Aktuell Land

Schock-Anruf: Betrügerin gibt sich als Tochter von Opfer aus

Bei einem sogenannten Schock-Anruf in Ludwigsburg ist ein 83 Jahre alter Mann um 50.000 Euro geprellt worden. Ein Anrufer, der sich als Polizist ausgegeben habe, gaukelte dem Vater demnach am Mittwoch vor, seine Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und sitze im Gefängnis, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Für ihre Freilassung sollte der Mann 50.000 Euro Kaution zahlen, wie ein Polizeisprecher sagte.