Schneefall in Baden-Württemberg und sinkende Temperaturen

STUTTGART. Es wird wieder weißer: Die Menschen in Baden-Württemberg können bis einschließlich Montag Schnee erwarten. Schon am Samstag warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Süden des Bundeslands vor leichtem Schneefall. Auch am Sonntag wird weiterhin verbreitet Schnee und Dauerfrost erwartet. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen null und vier Grad.

Montags soll es im Süden schneien, während die Wolken sich weiter nördlich auflockern. Im Bergland sinken die Temperaturen auf minus acht Grad - am Rhein auf null. Der Dienstag zeigt sich am Hochrhein und am Bodensee wolkig. Darüber hinaus ist es meist sonnig und trocken. Erneut liegen die Temperaturen zwischen minus acht und null Grad.

