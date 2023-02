Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwischen Mannheim und Karlsruhe ist es in der vergangenen Nacht zu einem heftigen Wintereinbruch gekommen. Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee hat es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in der Pfalz gegeben, in Mannheim erreichte die Schneedecke 15 Zentimeter.