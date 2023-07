Aktuell Land

Schnaudigel zum dritten Mal zum Karlsruher Landrat gewählt

Der CDU-Politiker Christian Schnaudigel ist zum dritten Mal zum Landrat des Landkreises Karlsruhe gewählt worden. Der 60-Jährige erhielt am Donnerstag in Bruchsal bereits im ersten Wahlgang 75 Stimmen und damit 92,6 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen. An der Wahl hatten 81 der 88 Kreisrätinnen und Kreisräte teilgenommen. Schnaudigel ist damit für weitere acht Jahre gewählt. Einen anderen Bewerber für das Amt gab es nicht.