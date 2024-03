Aktuell Land

Schmuggel von Luxus-Wohnmobil: Steuerhinterziehung

126.000 Euro Steuern und Abgaben wollte ein Mann bei der Einfuhr eines Luxus-Wohnmobils nach Deutschland sparen. Der 59-Jährige hatte das Fahrzeug in der Schweiz gekauft, wie das Zollfahndungsamt Stuttgart am Montag mitteilte. Daraufhin mietete er bei der Ehefrau des Verkäufers eine Wohnung und meldete seinen Lebensmittelpunkt in der Schweiz an. Laut den Angaben blieb er aber in Deutschland wohnen.