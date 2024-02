Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einer Wohnungsdurchsuchung der Verdächtigen fanden die Ermittler am Mittwochabend einen gepackten Koffer mit Schmuck im Wert von etwa 35.000 Euro. Daraufhin wurde die 52-Jährige festgenommen. Am Donnerstag ordnete ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaft an.