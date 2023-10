Aktuell Land

Schmierereien im Zusammenhang mit Gaza-Krieg an Schulen

Unbekannte haben in Kehl Wände eines Gymnasiums und einer Grundschule an mehreren Stellen mit Parolen beschmiert, die im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg stehen. Auch die palästinensische Flagge sei an mehreren Stellen angebracht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Schmierereien seien der Polizei am Dienstag gemeldet und umgehend entfernt worden.