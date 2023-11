Aktuell Land

Schmierereien am Rastatter Schloss: Entfernung wird teuer

Die Entfernung der antisemitischen Parolen am Rastatter Barockschloss und die Wiederherstellung der Fassade könnte einen fünfstelligen Betrag kosten. Diese vorläufige Einschätzung teilten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg am Mittwoch mit. Zunächst müssten die Schmierereien entfernt werden. Danach müsse der Kalk-Anstrich erneuert werden, was von der Wetterlage abhängig sei. Einfach übermalt werden könne er nicht.