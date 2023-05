Aktuell Land

Schmiererei: Amok-Vorsichtsmaßnahmen an Hochschule

Wegen einer Schmiererei auf einer Leinwand an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg ist es am Freitag zu erhöhten Sicherheitsvorkehrungen gekommen. Die Aufschrift mit dem Wort »Amoklauf« und dem Datum dieses Freitags, »26.5.«, wurde von einem Mitarbeiter der Hochschule bereits am Montag gemeldet, wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte.