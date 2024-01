Aktuell Land

Schmid tritt sofort zurück: »Liebe zum Handball bleibt«

Die Spiele bei der EM in seiner früheren Wahlheimat Deutschland waren die letzten in der Laufbahn des Schweizer Handballstars Andy Schmid. »Meine Spielerkarriere endet jetzt. Meine Liebe zum Handball bleibt und geht weiter«, schrieb der 40-Jährige in einer Instagram-Nachricht am Dienstag an seine Fans. Ab Sommer wird der langjährige Profi des Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen neuer Trainer des Schweizer Nationalteams, das in der Deutschland-Gruppe als Tabellenletzter bei der EM früh ausgeschieden war.