Schmid: EM wird »alles in den Schatten stellen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der ehemalige Bundesliga-Profi Andy Schmid ist schon jetzt von einem Erfolg der Handball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland überzeugt. »Diese EM wird den größten Wert für die Sportart Handball seit der Weltmeisterschaft 2007 in Deutschland haben. Damals wurden Maßstäbe gesetzt und die werden jetzt um ein Vielfaches nach oben geschoben«, sagte der frühere Weltklasse-Spielmacher der Rhein-Neckar Löwen in einem Interview des »Mannheimer Morgen«. Schmid ist »davon überzeugt, dass diese EM alles in den Schatten stellen wird, was es jemals zuvor im Handball gegeben hat«.

Der fünfmal zum wertvollsten Bundesliga-Spieler gewählte Schmid trifft mit der Schweiz im EM-Eröffnungsspiel auf Deutschland. Der Auswahl des Gastgebers traut er »alles und nichts« zu. »Die Deutschen im eigenen Land - da kann solch eine Dynamik entstehen, dass sie auf einer Euphoriewelle zum Titel reiten«, sagte der 39-Jährige, der aktuell beim HC Kriens-Luzern unter Vertrag steht.

Allerdings hänge alles an zwei, drei Spielern wie Torwart Andreas Wolff und Spielmacher Juri Knorr. »Diese zwei Säulen brauchen die Deutschen, darüber hinaus müssen noch ein, zwei Spieler über sich hinauswachsen. Und wenn wir ehrlich sind, wäre es ganz gut, wenn Bundestrainer Alfred Gislason noch einmal in Kiel vorbeifährt und bei Hendrik Pekeler klingelt, um ihn für die EM zu gewinnen«, sagte Schmid, der von 2010 bis 2022 für die Löwen spielte und mit den Mannheimern zweimal deutscher Meister wurde.

Spielplan der DHB-Auswahl