Schlag gegen skrupellose Prostitutionsbande gelungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Außerdem kam es am Donnerstag in Zusammenarbeit mit europäischen Ermittlungsbehörden zu Durchsuchungen in Bulgarien, Mannheim sowie in Heilbronn. In Heilbronn wurden vier Männer festgenommen. Einem 41-Jährigen und einem 21-Jährigen wurden Handel mit Kokain, Zwangsprostitution, Körperverletzung und ausbeuterische Zuhälterei vorgeworfen. Ein 51-Jähriger und 45-Jähriger stehen im Verdacht, mit Kokain gehandelt zu haben.

Bei den Durchsuchungen seien eine mittlere fünfstellige Eurosumme in Bargeld, Schmuck und Gold sowie Betäubungsmittel, gefährliche Gegenstände, Datenträger und mutmaßlich manipulierte Spielautomaten beschlagnahmt worden.

PM Polizei