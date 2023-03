Aktuell Land

Schlag gegen Drogenszene in Region Neckar-Alb

Ermittlern ist ein Schlag gegen die Drogenszene in der Region Neckar-Alb gelungen. Nach einer großen Durchsuchungsaktion am Mittwoch in Mössingen (Kreis Tübingen), Tübingen und Metzingen (Kreis Reutlingen) sind zehn mutmaßliche Dealer vorläufig festgenommen worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Sie sollen mit mehreren hundert Kilogramm Marihuana und mehreren Kilogramm Kokain gehandelt haben. In ihren Wohnungen und mutmaßlichen Bunkerplätzen beschlagnahmte die Polizei drei Kilogramm Marihuana, Kokain, circa 50.000 Euro Bargeld und eine Schreckschusswaffe.