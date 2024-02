Aktuell Land

Schlüssel verloren - Männer brechen eigenes Auto auf

Zwei Männer haben in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) ihr eigenes Auto aufgebrochen. Zeugen, die die Tat am frühen Dienstagabend im Südosten der Region Stuttgart beobachteten, riefen die Polizei. Die beiden 38 und 53 Jahre alten Männer konnten den Beamten versichern, dass es sich bei dem Wagen um ihren eigenen handelte und sie lediglich den Autoschlüssel verloren hatten, wie es am Mittwoch weiter hieß. Wie sie schließlich wegfahren konnten, ist laut Polizei unklar.